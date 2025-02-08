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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق في مصنع "براويز" بالقناطر الخيرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، على حريق داخل مصنع براويز بمنطقة أبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل مصنع براويز بمنطقة أبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الحريق شب داخل مصنع براويز بمنطقة أبو الغيط.

جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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