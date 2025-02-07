حزب الاتحاد يستضيف حلقة نقاشية حول القضية الفلسطينية

يستضيف حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر السبت القادم، حلقة نقاشية بعنوان «حوار حول الاسئلة الصعبة عن فلسطين»، ينظمها المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار (بيت فكر)، بالتعاون مع حزبي الإصلاح والنهضة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ويشارك في البحث عن الإجابات نخبة من المثقفين والمفكرين من مصر وفلسطين وقادة الأحزاب السياسية وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الإستراتيجي، أن محاور النقاش ستكون حول أربعة أسئلة رئيسية: »هل أنتهى عصر النضال المسلح؟، وما هي خيارات المقاومة بعد خسائر السابع من اكتوبر 2023؟، هجرة طوعية أو تهجير قسري، وكلاهما مرفوض فلسطينيا وعربيا، هل هناك فرصة للحلول الوسط التي تمنح الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية أمل في الحياة؟، ما هي جدوى التمسك بحل الدولتين في ظل الرفض الإسرائيلي والمراوغة الأمريكية، وهل من حلول بديلة؟، ما هي فرص الاصطفاف العربي حول أجندة مشتركة لمنع «طوفان ترامب» الرامي لتصفية القضية، أو لتحجيم أثاره الكارثية؟».

والمنتدى الإستراتيجي هو أحدث بيوت التفكير في مصر والعالم العربي، ويمثل جسرا للتواصل بين مراكز الأبحاث والدراسات وأهل الفكر والثقافة وبين الجمهور بشرائحه المختلفة، وبحسب التعريف الخاص بالمنتدي فإنه «منصة حوارية وطنية ومنبر ثقافي عربي مهتم بشؤون العالم».

فيما أكد المستشار رضا صقر أن الحزب حريص على التعاون مع الأحزاب السياسية في أنشطة تتسق مع مشروع «الوعي» الذي يمثل هدفا استراتيجيا للحزب في الشهور الأخير، كجزء من الدور الوطني المنوط بالعمل الحزبي، مؤكدا على أن الحزب نظم عشرات الندوات والفاعليات من أجل نشر المعرفة ومحاربة الشائعات وتوعية جماهيره في القاهرة والمحافظات، والتأكيد على ثوابت الدولة المصرية ودعم الاصطفاف خلف القيادة السياسية.