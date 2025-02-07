ترامب: لا داعي للعجلة بشأن الوضع في غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا داعي للعجلة في تنفيذ مقترحه بشأن قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحاته -خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، اليوم الجمعة- بالبيت الأبيض.

ذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، أمس الأربعاء الموافق 6 فبراير 2025، بأن قطاع غزة أصبح مكانًا لا يصلح للعيش في ظل الظروف الراهنة، وسكان غزة يعيشون تحت أنقاض خطرة وآيلة للسقوط.

وأضاف «ترامب» -في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- هناك رغبة في نقل نحو مليون و800 ألف شخص من غزة إلى دول متعددة حيث يمكنهم العيش بأمن وسلام.



وتابع: الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية السيطرة على قطاع غزة، من خلال تنفيذ خطط لإعادة الإعمار وتفكيك الألغام، وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وواصل: لا يمكن العودة إلى الوضع السابق في قطاع غزة، ونأمل في تثبيت وقف إطلاق النار وإحلال السلام في القطاع.