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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: لا داعي للعجلة بشأن الوضع في غزة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا داعي للعجلة في تنفيذ مقترحه بشأن قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحاته -خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، اليوم الجمعة- بالبيت الأبيض.

ذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، أمس الأربعاء الموافق 6 فبراير 2025، بأن قطاع غزة أصبح مكانًا لا يصلح للعيش في ظل الظروف الراهنة، وسكان غزة يعيشون تحت أنقاض خطرة وآيلة للسقوط.

وأضاف «ترامب» -في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- هناك رغبة في نقل نحو مليون و800 ألف شخص من غزة إلى دول متعددة حيث يمكنهم العيش بأمن وسلام.


وتابع: الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية السيطرة على قطاع غزة، من خلال تنفيذ خطط لإعادة الإعمار وتفكيك الألغام، وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وواصل: لا يمكن العودة إلى الوضع السابق في قطاع غزة، ونأمل في تثبيت وقف إطلاق النار وإحلال السلام في القطاع.

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