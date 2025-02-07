ضبط تشكيل عصابي بحوزته 25 ألف قرص مخدر و3 ملايين جنيه في كرداسة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 5 عاطلين، شكلوا عصابة لتجارة العقاقير المخدرة وبحوزتهم على 25 ألف قرص من الترامادول والتامول المخدر، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه من متحصلات البيع بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وردت معلومات إلي المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام كلا من، "شاذلي ر"، 30 عامًا، "أحمد ع"، 25 عامًا، "عماد ع"، 40 عامًا، "محمود ع"، 30 عامًا، و"محمود ع"، 40 عامًا، وجميعهم عاطلون، بترويج العقاقير المخدرة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي ضخم، تبين أنه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأكدوا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من أرباح ترويج المخدرات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.