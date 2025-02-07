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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيردر بريمن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، نظيره فيردر بريمن على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الإنجليزي هاري كين هجوم بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن، ويعاونه كينجسلي كومان ومايكل أوليسي وجمال موسيالا.

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة، بينما يأتي فيردر بريمن في المركز الثامن وفي رصيده 30 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن 

حراسة المرمى: مانويل نوير 

خط الدفاع: ساشا بوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - رافائيل جوريرو

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - جوشوا كيميش - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - كينجسلي كومان.

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