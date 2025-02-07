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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين بتهمة سرقة أجهزة من مركز طبي في أطفيح

ارشيفيه
ارشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على عاطلين متهمين بسرقة أجهزة إلكترونية من داخل مركز طبي بدائرة مركز أطفيح.

تلقى المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسرقة جهاز DVR، وجهاز سنترال كامل، و3 شاشات تليفزيون من داخل مركز طبي بدائرة المركز

بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "علي م"، 30 عامًا، و"عمرو ص"، 33 عامًا، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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