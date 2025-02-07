سعر الريال السعودي في السوق الرسمية اليوم

واصل سعر الريال السعودي استقراره في الأسواق الرسمية منذ آخر تداول له أمام الجنيه المصري؛ حتي اليوم الجمعة في ظل تعطل العمل بالبنوك المصرية.

وفقا لأخر تداول لسعر الريال السعودي سجل 13.39 جنيها للشراء و 13.42 جنيها للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وسجل أقل سعر ريال سعودي أمام الجنيه نحو 12.96 جنيها للشراء و 13.43 جنيها للبيع في المصرف المتحد، ثم 13.05 جنيها للشراء و 13.43 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي، و13.07 جنيها للشراء و 13.42 جنيها في بنك أبوظبي التجاري.

بينما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.2 جنيها للشراء و 13.42 جنيها للبيع في بنك سايب، و13.27 جنيها للشراء و 13.45 جنيها للبيع في بنك “ فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية”، بالإضافة إلى 13.3 جنيها للشراء و 13.51جنيها للبيع في بنك “ الامارات دبي الوطني، التعمير والاسكان، كريدي أجريكول”

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.3 جنيها للشراء و13.42 جنيها للبعي في بنوك “ الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات”، ثم 13.35 جنيها للشراء و 13.42 جنيها للبيع في بنوك “مصر، الأهلي المصري،القاهرة، قناة السويس،الزراعي”

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.36 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبعي في بنوك " ميد بنك، التعمير والاسكان، المصري الخليجي".، ثم 13.37 جنيها للشراء و 13.42 جنيها للبيع في بنك الاسكندرية، و13.38 جنيها للشراء و 13.41 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،الأهلي الكويتي".

وأخيرا بلغ أعلى سعر ريال سعودي أمام الجنيه نحو 13.41 جنيها للشراء و 13.43 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،الأهلي المتحد".