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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أخطاء التحكيم تضع اتحاد الكرة في ورطة قبل لقاء الاهلي والزمالك

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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كشف مصدر خاص ان اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني ابو ريدة اصبح في ورطة بسبب الأخطاء التحكيمية الأخيرة هذا الأسبوع، وذلك قبل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها 22 فبراير الجارى فى الجولة الـ 15 من منافسات مسابقة الدوري.
وقال المصدر في تصريحات خاصة إن أخطاء الحكام في مباراتي سموحة وبيراميدز والزمالك والاسماعيلي هذا الأسبوع ساهمت في التراجع عن فكرة تعيين حكم مصري لإدارة قمة القطبين 
وتابع أن ان طاقم تحكيم اجنبي هو الأقرب لادارة مواجهة الأهلى والزمالك المحدد لها 22 فبراير الجارى فى الجولة الـ 15 من منافسات الدوري.

وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة يتحمل مسولية الأخطاء التحكيمية في مسابقة الدوري والشكوي المتكررة من جميع الأندية ضد الحكام بعد المماطلة في تعيين خبير تحكيم أجنبي لإدارة لجنة الحكام.

التحكيم اتحاد الكرة ورطة الاهلي والزمالك طاقم تحكيم اجنبي للقمة