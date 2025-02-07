بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر من الدحيل في الدوري القطري

خسر فريق الوكرة الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، من مضيفه الدحيل بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد عبدالله بن خليفة، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة ضد الدحيل، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى الدقيقة 86، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

قص كريم بوضياف شريط أهداف المباراة مبكرًا وذلك في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف ميكاييل أولونجا الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليفوز الدحيل على الوكرة بمشاركة حمدي فتحي.

أرقام حمدي فتحي مع الوكرة في الدوري القطري

بذلك، شارك حمدي فتحي في 15 مباراة مع الوكرة في الدوري القطري، صنع خلالها هدفًا ولم يسجل أي أهداف حتى الآن.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الوكرة عند 17 نقطة، يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما استمر الدحيل على صدارة الترتيب بـ35 نقطة.