رئيس هيئة دعم فلسطين: مصر قادرة على إعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن مصر قادرة على إعادة إعمار قطاع غزة دون خروج أي مواطن فلسطيني، مع ضمان تعافي القطاعات الخدمية المُختلفة، وإعادة تشغيل المرافق الخدمية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خبرة مصرية في بناء المدن والأحياء، والكباري حيث بنيت مصر جديدة في سنوات قليلة، مشيرًا إلى أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية وهي الأقرب إلى قطاع غزة، وبالتالي مصر تٌدرك تمامًا احتياجات قطاع غزة، وتستطيع إعادة الإعمار من جديد.

وتابع : «مصر تحضر لمؤتمر سيعقد في أبريل المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون بين القاهرة والأمم المتحدة»، مؤكدًا أن الدولة المصرية الداعم الأول للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.