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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يشهد تتويج نادي الشرقية للهوكي بالبطولة الأفريقية للأندية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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شهد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم المباراة النهائية  للبطولة الأفريقية للأندية للهوكي علي ملاعب ستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية والتي شهدت تنافس فريقين مصريين للرجال هما نادي الشرقية ونادي الطائرات 
انتهت المبارة بفوز نادي الشرقية بالمباراة  بضربات الجزاء ٥/٣ بعد ان انتهي الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين ٤/٤ .
بهذا التتويج يواصل فريق الشرقية للهوكي تربعه علي قمة وعرش أفريقيا لاندية الهوكي بعد حصولة علي "٢٨ " بطولة .

علي مستوي منافسات السيدات حصل فريق "GRA”الغاني علي الميدالية الذهبية بينما جاءت سيدات سموحة بالمركز الثاني وحصد الميدالية الفضية للبطولة الأفريقية لاندية الهوكي بأول مشاركة لهم في البطولة .

أقيمت البطولة  الأفريقية لاندية الهوكي والتي نظمتها مصر خلال الفترة  من 30 يناير وحتى 7 فبراير الجاري وضمت  البطولة  11 فريقا على مستوى الرجال شاركت مصر بأربع أندية مصرية هي الزمالك والشرقية ومصنع الطائرات وبورفؤاد بالإضافة  لـ3 أندية من نيجيريا  و3 أندية  من كينيا و نادي واحد من غانا  

على مستوى السيدات  ضمت البطولة  10 أندية من بينهم  3  أندية مصرية هي الشرقية وسموحة والنصر بالإضافة  لـ3  أندية من نيجيريا  وناديين من كينيا ونادي  من أوغندا   ونادي  من غانا.

وزير الرياضة نادي الشرقية للهوكي ستاد هيئة قناة السويس الإسماعيلية نادي الشرقية ونادي الطائرات