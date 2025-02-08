غلق وتشميع مراكز دروس خصوصية في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة لإغلاق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بحي أول مدينة دمياط.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبمتابعة عصمت الأطروش نائب رئيس مجلس المدينة، وبمشاركة عادل جلال رئيس الحي، ومسؤول قسم رخص المحلات.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة مكثفة على مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) لمواجهة الظاهرة غير القانونية التي تؤثر على العملية التعليمية الرسمية.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من هذه المراكز التي تعمل بدون ترخيص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وتهدف هذه الحملة إلى ضبط المنظومة التعليمية وتعزيز دور المدارس كمؤسسات تعليمية رسمية.

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن ضبط وإعدام 270 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بقسم ثان دمياط في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان صحة وسلامة المواطنين تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية نفذت فرق إدارة مراقبة الأغذية حملة تفتيشية بقسم ثان دمياط

شملت الحملة المرور على 28 منشأة غذائية متنوعة، حيث تبين أن 21 منشأة تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى اكتشاف 3 منشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة بسبب تدني مستوى النظافة، مما استدعى التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وخلال الحملة، تم تحرير 38 محضر جنحة صحية بسبب مخالفات متنوعة، كما تم إعدام 270 كيلوغرامًا من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط 3 صفائح من الجبن الأبيض منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعرض محضر الضبط على النيابة العامة.