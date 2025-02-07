النني يصنع هدفًا في فوز الجزيرة على العروبة بالدوري الإماراتي

حقق فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، فوزًا مثيرًا على مضيفه العروبة بخماسية مقابل 4 أهداف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد دبا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

شارك النني أساسيًا مع الجزيرة أمام العروبة، ولعب المباراة كاملة، وارتدى شارة القائد، كما صنع هدفًا خماسية فريقه في مباراة اليوم.

افتتح فيف سولومون أوتابور التسجيل لصالح العروبة في الدقيقة 33، ثم أدرك برونو كونسيساو التعادل لرفاق النني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، وضع رافيل تاجير الجزيرة في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 54، ثم عزز نبيل فقير تقدم فخر أبو ظبي بهدف ثالث في الدقيقة 58 من صناعة محمد النني.

وقلص العروبة الفارق بهدف في الدقيقة 62، وذلك عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز المدافع خليفة الحمادي هدفًا بالخطأ في مرماه.

وسجل أحمد فوزي الهدف الرابع للجزيرة في الدقيقة 65، ثم اختتم نبيل فقير الخماسية في الدقيقة 66، قبل أن يسجل عيسى المازمي وعلي عيد غميل الهدفين الثالث والرابع لفريق العروبة في الدقيقتين 68 و90+3.

أرقام النني مع الجزيرة في الدوري الإماراتي

بذلك، خاض محمد النني 13 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

بتلك النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 24 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما تجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر والأخير.