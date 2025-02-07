الزمالك يهزم الإسماعيلي بثنائية في قمة "ولاد العم" بالدوري

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي بثنائية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الزمالك مصطفى شلبي في الدقيقة 18 ونبيل دونجا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

شهد اللقاء طرد اللاعب ناصر ماهر بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد التعدي على لاعب الإسماعيلي محمد نصر.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمود بنتايج وأحمد محمود ومحمد حمدي وسيف جعفر وناصر ماهر ومحمد عاطف وحسام أشرف.

تشكيل الإسماعيلي

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك، في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد حمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

خط الوسط: محمد حسن، هشام محمد، مروان حمدي، إيريك تراورى

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج

ويجلس على دكة البدلاء: كمال السيد، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عبد الله السعيد، عمر الفط، محمد خطارى، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر.



