إطلاق مشروع المواهب.. اتحاد الكرة يواصل ترتيب الأوضاع داخل الجبلاية

يواصل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة ترتيب الأوضاع داخل الجبلاية والانتهاء من جميع الملفات الداخلية وهيكلة دولاب العمل مع الأندية ورابطة الأندية وملف الكرة النسائية وملف التحكيم والدورات التدريبية للمدربين لخلق جيل جديد من الكوادر التدريبية وإطلاق مشروع المواهب بالاتحاد، تحت رعاية "FIFA".

حيث زار الفرنسي أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، مقر الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم الجمعة، حيث أعطى شارة البدء لإطلاق مشروع المواهب بالاتحاد، تحت رعاية "FIFA".

ورحب المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بأرسين فينجر، حيث اصطحبه في جولة تفقدية بمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

ونظم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A٥ التى تقام بمركز المنتخبات الوطنية، بحضور المهندس هانى أبو ريدة محمد أبو حسين ومصطفى أبو زهرة عضوى مجلس إدارة الاتحاد ، الكابتن علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد ، الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين وايهاب الجندى مقرر الإدارة الفنية، وبمشاركة ٢٥ مدربا ومدربة.

وتعد دورة الرخصة A، هى الخامسة من دبلومة التدريب الأفريقية بعدد ٢٨٠ ساعة لمدة ٦ أشهر وتنفذ على مدار ٦ كورسات ويقوم المدربون بالتطبيق العملى على الأندية بين كل كورس.

كما وقّع المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على صرف المستحقات المالية للحكام عن شهر يناير فى مختلف الأقسام والمراحل، بما يشمل القسمين الثانى (أ و ب)، والقسمين الثالث والرابع، إضافة إلى حكام الكرة النسائية، وكرة الصالات، ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب قطاعات وفروع الاتحاد.

كما وافق رئيس الاتحاد على صرف المستحقات الخاصة بمقيّمى الحكام ومراقبى المسابقات، ليصل إجمالى المبالغ المنصرفة إلى ٩ ملايين جنيه.

وفى إطار ملف تطوير الكرة النسائية وقع المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم بروتوكول تعاون مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسى بالقاهرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بحضور حمادة الشربينى ووليد درويش ومصطفى أبو زهرة وايناس مظهر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد والكابتن علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد.

يهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين من أجل تطوير الكرة النسائية المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة فى مصر لضمان النهوض بها وفق أحدث الأساليب العلمية التى يتبعها الاتحاد الفرنسى لكرة القدم.

وفى إطار فتح صفحة جديدة مع رابطة الأندية المحترفة التقى المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمركز المنتخبات الوطنية، فى حضور حمادة الشربينى ووليد درويش ومصطفى أبو زهرة وإيناس مظهر أعضاء المجلس.

وناقش أبو ريدة وأعضاء المجلس مع دياب عددًا من الموضوعات للتنسيق للمرحلة المقبلة، أبرزها فرض الانضباط فى الملاعب والتصدى لأى سلوك خارج عن النص فضلًا عن بعض الملفات التى تتعلق بمصالح الأندية المصرية.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة، ورابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وأندية الدورى الممتاز الـ١٨ ، اجتماعا خلال الأيام المقبلة ، لمناقشة كافة الأفكار والآراء حول ملف إصلاح وتطوير التحكيم وطرق اصلاحه والنهوض به حفاظا على مصالح الأندية ولتحقيق العدالة بين الجميع.

وعلى صعيد اللجنة الطبية للاتحاد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين الدكتور محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.

وعقدت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، أول اجتماعاتها بمركز المنتخبات الوطنية، مع جميع الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية لوضع استراتيجية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة .