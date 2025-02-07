منتخب سيدات السلة يواصل انتصاراته ويهزم كينيا في تصفيات بطولة أفريقيا

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات، الفوز علي نظيره كينيا بنتيجة 84/62 في المباراة التي جمعت المنتخبين منذ قليل، ضمن منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للسيدات بصالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بعد تحقيق اربع انتصارات متتالية، حيث حقق الفراعنة الفوز على بوروندي، في المباراة الأولى بنتيجة 102/40، قبل أن يفوز في اللقاء الثاني أمام أوغندا بنتيجة 65/62، قبل الفوز على جنوب السودان، بنتيجة 85/64 في المباراة الثالثة والفوز اليوم علي كينيا.

وتستضيف مصر تصفيات المنطقة الخامسة للسيدات، خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري، بمشاركة 5 منتخبات إفريقية هي، مصر – كينيا – جنوب السودان – أوغندا – بوروندي.

ضمت قائمة الفراعنة في البطولة كل من:

ريم موسى – إنچي صلاح – ⁠ملك هشام – أسرار ماجد – فريدة وائل – نادين سلعاوي – ميرال أشرف – ⁠آيه الفقي – هالة الشعراوي – رنيم الجداوي – نور علي طلعت – يارا أسامة.

يقود الفراعنة فنيًا عمرو عاصم مديرًا فنيًا، أحمد ابراهيم مدربًا، علياء محمود مساعد مدرب، فاطمة البرعي علاج طبيعي، محمد جابر محللًا للأداء، إيمان جمال، استشفاء، ألاء مصطفى، إداري.