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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب سيدات السلة يواصل انتصاراته ويهزم كينيا في تصفيات بطولة أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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حقق المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات، الفوز علي نظيره كينيا  بنتيجة 84/62 في المباراة التي جمعت المنتخبين منذ قليل، ضمن منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للسيدات بصالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بعد تحقيق اربع  انتصارات متتالية، حيث حقق الفراعنة الفوز على بوروندي، في المباراة الأولى بنتيجة 102/40، قبل أن يفوز في اللقاء الثاني أمام أوغندا بنتيجة 65/62، قبل الفوز على جنوب السودان، بنتيجة 85/64 في المباراة الثالثة والفوز اليوم علي كينيا.

وتستضيف مصر تصفيات المنطقة الخامسة للسيدات، خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري، بمشاركة 5 منتخبات إفريقية هي، مصر – كينيا – جنوب السودان – أوغندا – بوروندي.

ضمت قائمة الفراعنة في البطولة كل من:

ريم موسى – إنچي صلاح – ⁠ملك هشام – أسرار ماجد – فريدة وائل – نادين سلعاوي – ميرال أشرف – ⁠آيه الفقي – هالة الشعراوي – رنيم الجداوي – نور علي طلعت – يارا أسامة.

يقود الفراعنة فنيًا عمرو عاصم مديرًا فنيًا، أحمد ابراهيم مدربًا، علياء محمود مساعد مدرب، فاطمة البرعي علاج طبيعي، محمد جابر محللًا للأداء، إيمان جمال، استشفاء، ألاء مصطفى، إداري.

 

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