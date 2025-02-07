ثلاثية رونالدو ودوران تقود النصر لاكتساح الفيحاء في الدوري السعودي

اكتسح فريق النصر الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر أمام الفيحاء، ولعب المباراة حتى الدقيقة 84، باستبداله بزميله محمد مران، وسجل هدفًا وحيدًا خلال اللقاء.

بصمة دوران الأولى وهواية رونالدو المفضلة

افتتح الكولومبي جون دوران الوافد الجديد للنصر في الميركاتو الشتوي المنقضي، أهداف المباراة في الدقيقة 22، ليبصم على أول أهدافه مع العالمي بعد انتقاله إليه قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

وعاد دوران للتسجيل مجددًا في الدقيقة 72، بتمريرة من السنغالي ساديو ماني، قبل أن يأتي دور رونالدو ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وحصل أورلاندو موسكيرا حارس الفيحاء على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+7، ليفوز النصر بنتيجة 3-0.

بذلك، خاض كريستيانو رونالدو 18 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 3 آخرين.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 41 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.