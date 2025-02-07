22 فبراير.. جامعة قناة السويس تطلق المؤتمر البيئي الأول

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تنطلق يوم السبت الموافق 22 فبراير فعاليات المؤتمر البيئي الأول لمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا، والذي يُنظم بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العليا والبحوث، تحت شعار "نحو بيئة مستدامة.. دور التعليم والأسرة".

يُشرف على المؤتمر الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتي فعالياته بإشراف الدكتورة سحر حساني، عميد المعهد، إلى جانب الإشراف التنفيذي للدكتور محمد عمارة، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سعد، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيما تتولى الدكتورة سمير سعد تنسيق المؤتمر، والدكتورة شهيرة عبد الله مقرر المؤتمر.

يُعقد المؤتمر في قاعة المناقشات الرئيسية بمقر المعهد بالجامعة القديمة، حيث يُسلط الضوء على عدد من القضايا المحورية التي تربط بين البيئة والتعليم والأسرة في سياق تحقيق التنمية المستدامة.

ومن أبرز الموضوعات التي يتناولها المؤتمر: دور اللغة في تنمية البيئة التعليمية، وعلاقتها بالمجتمع والأسرة، وأثرها على الفكر، بالإضافة إلى مناقشة تأثير التغيرات المناخية على التنمية الزراعية والطاقة في الدول الأفروآسيوية.

كما يتناول المؤتمر قضايا الدول الفرنكوفونية والتنمية المستدامة، بما في ذلك التحديات والفرص، إلى جانب التأثيرات الثقافية والبيئية.

يحظى الإعلام التقليدي والرقمي بدور بارز في المناقشات، حيث يُناقش المؤتمر دورهما في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة، إلى جانب التحديات المناخية المصرية من منظور الإعلام البيئي، والرؤى الاستراتيجية لتطوير الإعلام الرقمي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة. كما يُركز المؤتمر على دور الأسرة في تمكين الطفل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستقرار الأسري وآليات تعزيز التنمية، وتأثير هشاشة العلاقات الأسرية على التنمية المستدامة.

يُعد المؤتمر منصة أكاديمية متخصصة لمناقشة مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها وأهميتها، ودور النظام التعليمي في تعزيز مفاهيمها، إلى جانب استعراض كيفية بناء الشخصية في ضوء التنمية المستدامة.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار الدور الريادي لجامعة قناة السويس في دعم القضايا البيئية والتنموية، وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة من خلال التعليم والأسرة والمجتمع.