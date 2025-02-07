إسرائيل تعرض فيديو عن تدمير غزة للأسرى الفلسطينيين قبل إطلاق سراحهم

أعد جيش الاحتلال الإسرائيلي ودائرة السجون الإسرائيلية شريط فيديو يصور حجم الدمار الذي وقع في قطاع غزة، ليعرض على الأسري الفلسطينيين قبل إطلاق سراحهم بموجب اتفاق تبادل الأسري ووقف إطلاق النار مع حماس، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وتقوم إسرائيل بإطلاق سراح المئات من الأسري الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك عدد من الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.

يهدف الفيديو الذي مدته ثلاث دقائق إلى إظهار حجم الدمار الذي لحق بغزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، للأسرى، الذين لم يتمكن الكثير منهم من الوصول إلى وسائل الإعلام أثناء سجنهم، وفقا للعديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الفيديو من المفترض أيضا أن يكون بمثابة رادع للفلسطينيين المفرج عنهم.

وذكرت أن أحد الأسرى أغمي عليه من الصدمة بعد مشاهدة الفيديو .