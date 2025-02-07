العثور على جثة سيدة مكبلة القدمين داخل مصرف مائي بأوسيم

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، مكبلة القدمين وعليها آثار تعذيب، داخل مصرف مائي بدائرة مركز أوسيم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مصرف مائي بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، برفقتها فرق الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف، وتم انتشال الجثة.

بالمعاينة، تبين أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، ومكبلة القدمين بلاصق طبي حول الفم، كما رصدت المعاينة وجود آثار إصابات وكدمات متفرقة بالجسم وتهتك في الرأس، ما يشير إلى تعرضها للتعذيب قبل وفاتها.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.