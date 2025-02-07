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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تليها اليابان.. «ترامب» يوقع أمرًا بتعديل الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
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وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرًا يقضي بتعديل الحد الأدنى للرسوم الجمركية على الواردات الصينية الصغيرة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال «ترامب»، إن الرسوم الجمركية من أدوات خفض العجز، مضيفًا:«سنعلن الأسبوع المقبل عن تطبيق رسوم جمركية على دول عدة».

وتابع الرئيس الأمريكي: «فرض رسوم جمركية على اليابان أمر محتمل».

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية بعد أن نفذ تهديده بفرض رسوم جمركية على الصين، لكنه منح المكسيك وكندا مهلة شهر واحد.

واستعد المستثمرون العالميون لتعريفات «ترامب الجمركية»، لكن التقلبات السريعة في الأسواق تبقيهم في حالة ترقب.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين حيز التنفيذ؛ يوم 4 فبراير الجاري في وقت ردت «بكين»؛ على ذلك برسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية ابتداءًا من العاشر من نفس الشهر.

وقالت الصين إنها ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على وارداتها؛ من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بعدما فرضت «واشنطن» رسومًا بنسبة 10% على بضائع صينية.

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