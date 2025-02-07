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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مخرج "جريمة منتصف الليل" ينتهي من المونتاج تمهيداً لعرضه في رمضان

البوستر الدعائب للمسلسل
البوستر الدعائب للمسلسل
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انتهى المخرج عصام شعبان من عملية المونتاج والتلوين لمسلسل "جريمة منتصف الليل" الذي يشارك في بطولته النجوم أحمد عبد العزيز، ورانيا يوسف، تمهيدًا لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

وتدور أحداث مسلسل "جريمة منتصف الليل" حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، ومن هنا تبدأ الأحداث في الاشتعال.

يرصد العمل أحداث اجتماعية تشويقية، وتدور قصته في ١٥ حلقة، حول جريمة من الواقع حدثت منذ ١٥ عاما، كما يطرح بعض القضايا الاجتماعية والتعليمية التي تحدث في الجامعات الخاصة.

المسلسل بطولة رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، الفنان القدير صلاح عبدالله، محمد عز، حسني شتا، ملك قورة، ميار الغيطي، إلهام عبد البديع، محمد مهران، عفاف شعيب، أحمد جمال سعيد، محمد سليمان.

كما يشارك في البطولة من السعودية، كلا من النجوم ليلى سلمان، على السبع، ونوف العبدالله، في أول ظهور لهم بالدراما المصرية، المسلسل تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

المخرج عصام شعبان جريمة منتصف الليل مسلسل دراما رمضان رانيا يوسف أحمد عبدالعزيز