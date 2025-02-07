في غياب أحمد عبد القادر.. قطر يواصل صحوته باكتساح الأهلي بالدوري القطري

حقق نادي قطر، الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبد القادر، فوزًا ساحقًا على نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

فوز قطر على الأهلي يعزز من سلسلة انتصارات رفاق أحمد عبد القادر المتتالية، حيث حقق الانتصار الثالث على التوالي.

سبب غياب أحمد عبد القادر

شهدت المباراة غياب أحمد عبد القادر عن صفوف قطر أمام الأهلي للإصابة، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس).

تمكن فريق قطر من تسجيل 3 أهداف عن طريق كل من سيباستيان سوريا، كارلينهوس من ركلة جزاء، وبين مالانجو، في الدقائق 25، 45+9، و46 على الترتيب.

توج أحمد عبد القادر، بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري عن شهر يناير، بعدما شارك في 3 مباريات مع فريق قطر خلال الشهر الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

خاض أحمد عبد القادر 11 مباراة مع قطر في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

انضم أحمد عبد القادر إلى نادي قطر قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة.

بهذا الفوز، رفع نادي قطر رصيده إلى 19 نقطة، ليقفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة، محافظًا على المركز الرابع.