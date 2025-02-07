الأهلي ينجح في ضم اللاعبة إسراء الهيش ضمن الميركاتو الشتوي

نجح مسؤولو النادي الاهلي في ضم اللاعبة إسراء الهيش لفريق النادي مواليد ٢٠٠٩ تحت قيادة إكرامي فرج .

يأتي ذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق في إطار انتقالات يناير الشتوية "الميركاتو الشتوي ".

نجح فريق الناشئات لكرة القدم بالأهلي مواليد 2009 في الفوز على ضيفه المقاولون العرب، بنتيجة ستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري.

سجل أهداف الفريق، سما أحمد، ثلاثة أهداف، وهدف لكل من لوجين مدحت ونور وائل وفريدة شاهين.

بهذه النتيجة نجح الفريق في الوصول إلى النقطة ٣١ بمسابقة الدوري، وتحقيق الانتصار العاشر على التواليً .