العثور على جثة طبيب داخل حمام بمستشفى خاص في العجوزة

شهد مستشفى خاص بمنطقة العجوزة بالجيزة واقعة مأساوية، حيث عثر على جثة طبيب استشاري مسالك بولية داخل حمام استراحة الأطباء، وبجواره حقنة وأمبول يشتبه في احتوائهما على مادة مخدرة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغ من المستشفى يفيد بالعثور على جثة طبيب داخل الحمام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، بالفحص، تبين أن الجثة لطبيب يُدعى "أ.ع"، 43 عامًا، يعمل استشاريًا في جراحات المسالك البولية، وعُثر بجواره على حقنة وأمبول يشتبه في احتوائهما على مادة مخدرة.

كشفت التحريات الأولية أن الطبيب كان قد أجرى عملية جراحية لمريض قبل أن يتوجه إلى استراحة الأطباء، حيث دخل الحمام ولم يخرج لفترة طويلة، ما دفع زملاءه إلى محاولة التواصل معه دون جدوى، حتى قاموا بكسر الباب ليجدوه جثة هامدة.

تم التحفظ على المواد الموجودة بجوار الجثمان، ويجري رجال المباحث تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال العاملين والأطباء بالمستشفى لكشف ملابسات الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.