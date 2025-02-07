استدعاء 7 لاعبات من الأهلي للمنتخب الوطني للكرة النسائية

قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة احمد رمضان جاد المدير الفني استدعاء7 لاعبات من الاهلي من فريق الكرة النسائية لمعسكر الإعداد للمنتخب الوطني ا.

الـ ٧ لاعبات من الاهلي هن:

حبيبة عصام - منه طارق - ثريا اشرف - نور خالد - حبيبة عمر - رودينا عبد الرسول - مها الدمرداش .





يأتي ذلك في إطار الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٦ للمشاركة في اللقاءين الرسميين امام منتخب رواندا .

كان قد حدد الاتحاد الرواندى لكرة القدم الثالثة عصر يوم 21 فبراير موعدا لمباراة الذهاب بين المنتخب الرواندى للسيدات ونظيره المصرى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامة نهائياتها بالمغرب العام المقبل، على أن تقام المباراة بملعب كيجالى بيليه المُغطي بالنجيل الصناعي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الرواندية فجر يوم 18 فبراير ، وتقام مباراة العودة بين الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير .