موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت ضد بريست في الدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بريست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق نانت بقيادة مصطفى محمد، اليوم الجمعة، نظيره بريست على ملعب لا البوجوار، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود مصطفى محمد تشكيل نانت أمام بريست، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة ماتيس أبلين وموسيس سيمون.

خاض مصطفى محمد 17 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، بالرغم أنه شارك في أغلب هذه المباريات بديلًا.

يحتل نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بريست في المرتبة الثامنة وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل نانت ضد بريست

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

خط الدفاع: ماركوس كوكو - سايدو سو - دوجلاس أوجستو - نيكولاس كوزا

خط الوسط: جيان كاستيليتو - بيدرو تشيرفيلا - يوهان ليبينانت

وفي الهجوم: ماتيس أبلين - مصطفى محمد - موسيس سيمون.