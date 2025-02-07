الكرة النسائية |الأهلي 2009 يفوز على المقاولون بـ ٦ أهداف

نجح فريق الناشئات لكرة القدم بالأهلي مواليد 2009 في الفوز على ضيفه المقاولون العرب، بنتيجة ستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري.

سجل أهداف الفريق، سما أحمد، ثلاثة أهداف، وهدف لكل من لوجين مدحت ونور وائل وفريدة شاهين.

بهذه النتيجة نجح الفريق في الوصول إلى النقطة ٣١ بمسابقة الدوري، وتحقيق الانتصار العاشر تواليًا بداية من الفوز على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الإسماعيلي بسبعة أهداف دون رد، وعلى البنك الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى كفر سعد بنتيجة ١١-٠، وعلى فريق رع بعشرة أهداف نظيفة، وعلى مسار بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى زد بسبعة أهداف نظيفة، وعلى الإبراهيمية بثمانية أهداف لهدف، وعلى دلفي بستة أهداف نظيفة، وعلى المقاولون العرب بالنتيجة ذاتها، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، مسجلًا ٧٢ هدفًا، وتلقت شباكه خمسة أهداف.

يقام دوري الناشئات مواليد 2009 في مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقاً، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى، على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

يضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًّا من إكرامي فرج مديرًا فنيًّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وأحمد جمال محلل الأداء، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.