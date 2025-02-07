محمد السيد يفوز ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة بألمانيا

نجح محمد السيد، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، في تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم المقامة في ألمانيا المقامة خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير.

وحقق السيد الفوز في ربع النهائي على بطل إيطاليا جيابولو بوزاتشينو باكتساح بنتيجة 15-6، ليحجز مقعده في المربع الذهبي قبل أن يخسر من بطل المجر تيبور اندراسفي بنفس النتيجة ويحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان السيد قد تخطى في ثمن النهائي لاعب كوريا الجنوبية تايونج آن بنتيجة 9-8، بعد مباراة مثيرة حسمها باللمسة الذهبية.

واستهل محمد السيد مشواره في البطولة بفوز مستحق على لاعب هولندا في دور الـ64 روبن دركسين بنتيجة 15-11، كما تفوق في دور الـ 32 على لاعب كازاخستان فاديم شارلايموف بنتيجة 15-9.

يُذكر أن محمد السيد هو صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الماضي.