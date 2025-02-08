ضبط وإعدام 270 كيلو أطعمة غير صالحة في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن ضبط وإعدام 270 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بقسم ثان دمياط في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان صحة وسلامة المواطنين تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية نفذت فرق إدارة مراقبة الأغذية حملة تفتيشية بقسم ثان دمياط

شملت الحملة المرور على 28 منشأة غذائية متنوعة، حيث تبين أن 21 منشأة تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى اكتشاف 3 منشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة بسبب تدني مستوى النظافة، مما استدعى التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وخلال الحملة، تم تحرير 38 محضر جنحة صحية بسبب مخالفات متنوعة، كما تم إعدام 270 كيلوغرامًا من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط 3 صفائح من الجبن الأبيض منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعرض محضر الضبط على النيابة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تم سحب 8 عينات غذائية للشك في صلاحيتها، وجارٍ فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وتؤكد مديرية الصحة بدمياط استمرار جهودها لتكثيف الحملات التفتيشية لضمان توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، ومحاسبة المخالفين لضمان سلامة الجميع

