المنخفض الجوي يفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن المنخفض الجوي مازال يفاقم من معاناة النازحين، خاصًة في الخيام وهذه المرة من أسوء المنخفضات الجوية التي عاشها النازحون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لأنه وصل مصحوبًا برياح قوية جدًا اقتلعت عددًا كبيرًا من خيام النازحين، خاصًة في مناطق المواصي ودير البلح وخان يونس.

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين بعد العودة إلى شمال قطاع غزة حاولوا أن يسكنوا في منازلهم المتضررة بسبب المنخفض الجوي القوي.

وأكد على أن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لا يسمح بمرور المستلزمات الضرورية والملحة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن معظم ما يوافق الاحتلال الإسرائيلي على دخوله ليس ذات أولوية قصوى بالنسبة لشعب يعيش حالة نزوح و نكبة بعد هذه الحرب التي استمرت 470 يوم.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول أقل من 10 % من الخيام المتفق دخولها إلى قطاع غزة ولم يدخل إلى أي بيت متنقل «الكرفانات»، التي وعد بها الفلسطينيين».