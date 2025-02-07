ما سبب الهجوم عليه .. نادية رشاد تدافع عن محمود الحدينى وتطالب الجميع باحترام خصوصيتهم

اعربت الفنانة نادية رشاد عن استيائها من تدخل البعض فى حياتها الخاصة والخلط بين شخصية طليقها الفنان محمود الحدينى وشخصية" صلاح "فى مسلسل هى والمستحيل والهجوم عليه

ونشرت رشاد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائله

لماذا الخلط بين الاستاذ محمود الحديني الفنان القدير وبين شخصية صلاح في مسلسل هي والمستحيل لا أنا الامية المغلوبة علي امرها ولا كان ابدا الزوج الفظ .ما سبب هذا الهجوم عليه والآن ....للعلم، نحن انفصلنا من سنوات .فماذا استجد؟ كفي تدخلا فيما لا يعني سوانا والابناء والاحفاد...اتمني احترام خصوصياتنا فنحن لا ولن نتدخل في شؤن غيرنا.. ولكم الشكر..

كانت الفنانة نادية رشاد، قد كشفت خلال تصريحات تليفزيونية عن أسباب انفصالها عن زوجها الفنان محمود الحديني، بعد زواج لسنوات طويلة، لافتة إلى أن انفصالها عن زوجها كان بمثابة «طلاق نفسي»، وأنها كانت حريصة على ألا يؤثر قرار الانفصال على حياة أبنائها واستقرارهم

يذكر أن الفنانة نادية رشاد تم تكريمها مؤخرا بحفل كوكب الشرق الذى اقيم بمسرح التليفزيون بماسبيرو عن دورها حيث جسدت شخصية منيرة المهدية باقتدار