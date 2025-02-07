الدولار يصعد بعد صدور بيان الوظائف الأمريكية

صعد الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، إثر صدور بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير الماضي، مقابل تراجع معدل البطالة إلى 4.0%، مما يمنح البنك الفيدرالي الأمريكي مبررا لتأجيل خفض أسعار الفائدة حتى شهر يونيو القادم على الأقل.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير أصدره اليوم عن التوظيف أن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 143 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن طرأ تعديل على بيانات شهر ديسمبر بالرفع لتبلغ 307 آلاف وظيفة.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا ارتفاعا بنحو 170 ألف وظيفة، وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين الياباني والجنيه الاسترليني وعملات رئيسية أخرى، في أحدث تعاملات 0.204% إلى 107.88.

ويوم الإثنين الماضي، انخفض الدولار نحو 2% من أعلى مستوى سجله عند 109.88 مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية.

كذلك، تراجع اليورو في أحدث تعاملات 0.2% إلى 1.0362، وارتفع الدولار 0.27 % مقابل الين عند 151.9 بعد انخفاضه إلى ما دون 151 ينا للمرة الأولى منذ 10 ديسمبر في التعاملات الآسيوية المبكرة.