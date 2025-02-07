نائب رئيس اتحاد السلة يكشف استعدادات منتخب مصر لتصفيات أمم إفريقيا

كشف الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، عن استعدادات منتخب مصر للرجال قبل المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا "Window 3"، المقرر إقامتها في مدغشقر خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري.

وأكد نائب رئيس اتحاد السلة، أن المنتخب بدأ مرحلة جديدة تحت قيادة المدير الفني الكابتن محمد الكرداني، الذي يعد من أبرز المدربين المصريين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يثق بقدرة المدربين المصريين على تحقيق التغيير المطلوب.

وأضاف أن الكرداني يمتلك خبرات كبيرة سواء على مستوى الأندية المصرية والعربية أو المنتخبات، حيث سبق له تدريب منتخب السعودية.

وأشار إلى أن الاتحاد والجهاز الفني يوفران كل سبل الدعم والمساندة للاعبين من أجل تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات، موضحًا أن المنتخب يخوض معسكرًا داخليًا منذ شهر، وسط التزام وانضباط كامل من اللاعبين.

وحول انضمام اللاعبين المحترفين، أوضح السعيد أن الاتحاد حاول ضم المحترفين في أمريكا لكن الأندية رفضت، كما غاب اللاعب عاصم مرعي بسبب الإصابة. ومع ذلك، تم التواصل مع المحترفين في أوروبا، وسينضم أحدهم للمنتخب خلال التصفيات، حيث يتابع الجهاز الفني جميع التفاصيل الفنية معه.

وفي إطار الاستعدادات، سيخوض المنتخب مباراة ودية أمام ليبيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

كما سيشارك في بطولة ودية دولية في قطر خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير، حيث سيلعب ثلاث مباريات أمام منتخبات قطر ولبنان والفلبين، مما سيوفر احتكاكًا قويًا للاعبين قبل التصفيات.

واختتم “السعيد” تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد وضع خطة متكاملة لإعداد المنتخب، وسيتم انضمام المحترفين خلال الصيف لضمان أفضل تشكيل ممكن للمنافسات القادمة.