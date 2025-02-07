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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمود بنتايج  وأحمد محمود ومحمد حمدي وسيف جعفر وناصر ماهر ومحمد عاطف وحسام أشرف.

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