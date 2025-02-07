جوارديولا يكافئ مرموش في عيد ميلاده الـ26

يحتفل النجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ26.

ولد مرموش في السابع من شهر فبراير من عام 1999، وسطر اسمه في سجلات تاريخ نادي مانشستر سيتي، بعدما أصبح أول لاعب مصري يشارك في مباراة رسمية مع السماوي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستعد مرموش رفقة مانشستر سيتي لمواجهة ليتون أورينت، غدًا السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

انتقل عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية.

مرموش

قدم مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت خلال النصف الأول من الموسم الحالي، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، وذلك قبل رحيله إلى مان سيتي ليرتدي القميص رقم 7، ويحصل على راتب يقدر بـ10 ملايين يورو بعد الضرائب.

خاض مرموش مباراتين مع مانشستر سيتي بعد انتقاله إليه، حيث ظهر أمام تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان مانشستر سيتي تأهل إلى الملحق المؤدي إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال المركز الثاني في مرحلة الدوري برصيد 11 نقطة.

يواجه السيتي في ملحق الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ليعلن بيب جوارديولا مدرب مان سيتي قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات كأس ذات الأذنين بعد نهاية مرحلة الدوري.

وكافأ جوارديولا، اليوم الجمعة، عمر مرموش في عيد ميلاده، بضمه إلى قائمة مانشستر سيتي التي تستكمل مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

لم يستطع مرموش المشاركة مع مانشستر سيتي في التشامبيونزليج؛ لعدم أحقية اللعب في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب أنه لعب مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت القائمة التي أعلنها بيب جوارديولا، تواجد عمر مرموش، رفقة كل من المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف ولاعب الوسط نيكولاس جونزاليس.

كما تواجد بالقائمة لاعب الوسط الإسباني رودري، بالرغم أنه مازال يتعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

مرموش

قائمة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون، ستيفان أورتيجا، سكوت كارسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، ناثان آكي، روبن دياز، جون ستونز، عبد القادر خوسانوف، جوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس، إلكاي جوندوجان، جاك جريليش، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، رودري، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيز، جيمس ماكاتي، فيل فودين، جيريمي دوكو، سافينيو.

وفي الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند.