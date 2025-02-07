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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم .. زينة تواصل تصوير العتاولة 2 في عدة أماكن خارجية

النجمة زينة
النجمة زينة
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تواصل النجمة زينة تصوير مشاهدها في مسلسل العتاولة2 استعدادًا للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025، وتقوم زينة اليوم بتصوير بعض المشاهد الخارجية داخل عدة  أماكن متفرقة وتجسد في العمل  شخصية حنة زوجة نصار الذي يقوم بتجسيده النجم أحمد السقا ويحمل دورها في الجزء الثاني العديد من المفاجأت التي تساهم في تطور الأحداث ، حيث يُنتظر أن يُحدث هذا الجزء الجديد ضجة كبيرة بين جمهور الدراما. بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول في موسم رمضان 2024، والذي لاقى إعجابًا واسعًا. 

يشارك في بطولة العتاولة 2 كل من أحمد السقا، زينة ، طارق لطفي، وباسم سمرة فيفي عبده ،مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي ، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، ومريم الجندي ،تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويتوقع الجزء الثاني أن يواصل تقديم أحداث درامية مثيرة ومتجددة، وسط منافسة شرسة في موسم رمضان المقبل.

زينة العتاولة 2 دراما رمضان 2025