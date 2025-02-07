روزاليوسف تودع مصطفى بيومي بعد رحلة عطاء

الجمعة 07/فبراير/2025 - 06:35 م

نعت مجلة روزاليوسف، الأديب والكاتب الكبير مصطفى بيومي الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

واحتفت المجلة بإبداعات الراحل، واختارت صورته كغلاف رئيسي لعددها الجديد، كما تضمن العدد استعراض لسيرته الذاتية وأهم أعماله الأدبية والنقدية.

مصطفى بيومي كاتب وروائي مصري، وُلد في محافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس في الصحافة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مايو 1980، وحصل على ماجستير الصحافة عن رسالة "الكتابات الصحفية ليحيى حقي وقضايا التغير الاجتماعي في مصر"، وعلى شهادة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة المنيا.

شارك الراحل، كتاباته في عدد من الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية من بينها: "الآداب، وأدب ونقد، وإبداع، وفصول، والقاهرة، والهلال، وأخبار الأدب، وروز اليوسف، وصباح الخير، والمصور، والكواكب، والناقد".