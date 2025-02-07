ميدو عادل: الابتعاد عن السينما خطأ بعض نجوم الصف الأول

انتقد الفنان ميدو عادل ابتعاد بعض نجوم الصف الأول السينمائي، وقلة أعمالهم وانقطاعهم لسنوات دون أي مشاركات سينمائية.

وأضاف الفنان ميدو عادل في تصريحات أثناء استضافته في بودكاست "إبن كارك" تقديم الإعلامي كريم خطاب، أن هناك عدد من نجوم السينما يبتعدون عن شاشة السينما بالسنوات، وهذا خطأ كبير في حق الصناعة.

وتابع "فنان زي أحمد حلمي بكل موهبته وقيمته الفنية، مينفعش يبقى بين الفيلم والتاني ٣ و ٤ سنين، دي خسارة كبيرة لصناعة السينما".

وأكمل الفنان ميدو عادل أنه يعلم أن أهم سبب هو البحث عن أفضل عمل ممكن يظهر من خلاله للجمهور، إلى جانب التردد والخوف من عدم نجاح الفيلم، قد يجعل الخطوات تتأخر.

وقال أتفهم كل تلك المخاوف، لكن عليك أن تكون مغامر، وتصيب وتخطئ وجمهورك سيقف خلفك، وابتعادك ليس حل.