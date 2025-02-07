"الدفاع الروسية": القضاء على أكثر من 370 عسكريًا أوكرانيا وتدمير 11 دبابة على محور كورسك خلال يوم واحد

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك، بلغت أكثر من 370 عسكريًا، وتدمير 11 دبابة، خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 370 عسكريًا، و11 دبابة، بالإضافة إلى العديد من المركبات والمعدات الأخرى، ليصل إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، خلال القتال في اتجاه كورسك، إلى أكثر من 58230 عسكريًا و348 دبابة، والعديد من المركبات والمعدات القتالية الأخرى.

وأضاف البيان أن القوات الروسية تصدت لهجومين مضادين، للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، حيث أحبطت وحدات من مجموعة قوات الشمال، محاولة لشن هجوم مضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك بمقاطعة كورسك، وتم صد جميع الهجمات، مشيرة إلى أنه أثناء صد الهجوم المضاد في اتجاه بلدتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، وتم تدمير ثماني دبابات، ومركبات ومعدات أخرى.

ولفت البيان إلى أن الجيش الروسي قضى على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق جوجوليفكا، وجونشاروفكا وليبيدفكا ومالايا لوكنيا وميرني ونيكولايفكا ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتم صد هجومين مضادين. كما أصابت الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران طيران الجيش والمدفعية، أفراد ومعدات الجيش الأوكراني، في مناطق فيكتوروفكا وجويفو وزاوليشينكا وقوزاق لوكنيا وبيرفي كنياجي، وكوسيتسا، وكوريلوفكا ولوكنيا ومارتينوفكا وماخنوفكا وميلوفوي ونوفايا سوروتشينا وسفيردليكوفو وسودجا وتشيركاسي كونوبيلكا، وتشيركاسي بوريشنوي، وكذلك باسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاجي، وفيسيلوفكا، وميرلوجي، وزورافكا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.