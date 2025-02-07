سفن حربية روسية تنفذ تدريبات دفاع جوي في بحر الصين الشرقي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسية، نفذت تدريبات للدفاع الجوى وكذلك عملية للتزود بالمياه والوقود.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أورده موقع قناة “روسيا اليوم” أنه شاركت في التدريبات التى جرت فى مياه بحر الصين الشرقي، الفرقاطتان “ريزكى” و”ألدار تسيدينجابوف” مع سفينة الدعم والتموين “بيتشنغا”، مشيرة الى أن مجموعة السفن المذكورة تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها وفقا للخطة المعتمدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت إلى أنه خلال التمارين، تمكنت عناصر السفن من اكتشاف أهداف جوية افتراضية وتدميرها باستخدام النيران المضادة للطائرات، وعلى بعد آمن عن مجموعة السفن.

كما أشارت إلى أنه في بحر الصين الجنوبي، قامت سفن المجموعة بالتزود بالمياه والوقود من ناقلة الوقود “بيتشينغا”، وتمت العملية بطريقة متسلسلة، حيث قامت ناقلة الوقود بالتوقف عن الحركة لتزويد كل من السفينتين على حدة بالوقود والمياه.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مجموعة السفن الحربية الروسية، ستقوم لاحقا بإجراء العديد من التدريبات.