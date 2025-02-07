التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في انفجار أسطوانة هواء بمصنع في الشرقية

قررت نيابة شمال الشرقية اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه متأثرًا بإصابته إثر تعرضه لانفجار أسطوانة هواء داخل مصنع لتصنيع الفريزرات بنطاق مدينة الصالحية الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا بورود إشارة من مستشفىالصالحيةالجديدة بوصول" محمد ه إ" 21 عاما مقيم نطاق مركز فاقوس جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الصالحية الجديدة.

وتبين من التحريات حدوث وفاة الشاب إثر تعرضه لانفجار أسطوانة هواء داخل مصنع لتصنيع الفريزرات بنطاق مدينة الصالحية الجديدة وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.