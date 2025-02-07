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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإسماعيلي يهاجم الزمالك بالثنائي النبريصي وفرج

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق  الإسماعيلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك، في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد حمد عادل عبد المنعم
خط الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر
خط الوسط: محمد حسن، هشام محمد، مروان حمدي، إيريك تراورى
خط الهجوم: خالد النبريصي،  نادر فرج

ويجلس على دكة البدلاء: كمال السيد، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عبد الله السعيد، عمر الفط، محمد خطارى، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر.


 

مباراة الإسماعيلي والزمالك تشكيل الاسماعيلى استاد السلام