لاعب منتخب قطر السابق: دالا سيكون مفيدًا للأهلي أكثر من الزمالك

كشف أحمد لحدان المهندي، لاعب المنتخب القطري ونادي الخور سابقا والمحلل الرياضي عن آخر تطورات صفقة جييلسون دالا لاعب فريق الوكرة القطري بعد دخول الأهلي والزمالك في صراع على ضمه.

وقال "لحدان"، في تصريحات لقناة الكأس، إن نادي الزمالك خاطب ناد الوكرة لاستعادة دالا رسميا حتى نهاية الموسم مع إمكانية شرائه، وإن القرار يرجع لمجلس الإدارة واللاعب



وأكد لاعب منتخب قطر السابق إن دالا سيكون مفيدًا للأهلي عن الزمالك خاصة مع خوض المارد الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال لحدان إن رغبة اللاعب تحسم انتقاله للمارد الاحمر من عدمه خاصة مع عدم رغبة نادي الوكرة في إعارته للزمالك.

وأشار إلى أن العلاقات الطيبة بين الوكرة والاهلي ستحسم الصفقة خاصة بعد انتقال حمدي فتحي للوكرة ومساهمته في مساعدة الفريق.