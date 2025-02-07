تشكيل الجونة في مواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق طلائع الجيش اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء تشكيل فريق الجونة أمام طلائع الجيش كالاتي:

يستضيف فريق طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الجمعة، فريقق الجونة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دورى nile.

طالب علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، لاعبيه بضرورة وقف نزيف النقاط والنتائج السيئة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة والخروج من المركز الأخير الذي يتواجد النادي فيه، وحذر اللاعبين من إهدار الفرص السهلة والأخطاء الدفاعية.

ويحتل الجونة المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، جمعها من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات.