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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المفوض العام للأونروا: سكان غزة يتعرضون لعملية منهجية من نزع الإنسانية

سكان غزة
سكان غزة
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قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني إن حقوق الفلسطينيين ما زالت تُنتهك، مضيفا أنه منذ بدء الحرب، يتعرض سكان غزة لعملية منهجية من نزع الإنسانية.

وأكد لازاريني في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم أن الفلسطينيين مهمون، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة، منبها إلى أن حقوقهم، وحياتهم، ومستقبلهم مهم.

وأضاف فيليب لازاريني: "لا يمكن تطبيق حقوق الإنسان بشكل انتقائي".

وذكَّر لازاريني بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن تحقيق السلام يتطلب إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحيث تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها؛ دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وأكد لازاريني أن فرق الأونروا، ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدة الحيوية للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إلينا حتى تصبح المؤسسات الفلسطينية المتمكنة البديل الدائم والمستدام.

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