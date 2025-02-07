بيراميدز يهزم سموحة بهدف "قاتل" ويخطف قمة الدوري من الأهلي

استعاد فريق بيراميدز صدارة الدوري بالفوز على سموحة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري الممتاز.

سجل هدف بيراميدز اللاعب على جبر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة خطف بيراميدز صدارة الدوري من الأهلي بعدما وصل رصيده إلى 27 نقطة بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 14 في المركز العاشر.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - دودو الجباس.