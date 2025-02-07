من "الله معنا" و"ناجي العلي" إلى "مليحة"..القضية الفلسطينية في السينما والدراما..ماجدة موريس: لم تحصل على ما تستحقه من اهتمام

دعم الشعب المصري بأكمله خلال الأيام الماضية موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير سكان غزة، وتأكيد الرئيس السيسي على رفض التهجير، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، والعيش في أمان حيث تعد القضية الفلسطينية هي حال لسان العالم العربي منذ عام 1948.

ومع استمرار الصراع العربي الإسرائيلي كانت القضية الفلسطينية محط أنظار السينما المصرية، ولم يكن أمام صناع السينما سوى إنتاج محتوى يعرض معاناة الفلسطينيين.

ونرصد في هذا التقرير أهم تلك الأعمال والتقيت البوابة نيوز بالنقاد لنعرف منهم دور السينما والدراما في مواجهة للقضية الفلسطينية فكانت الإجابة في السطور التالية :

ناجي العلي

ناجي العلي يتناول الفيلم حياة فنان الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي منذ طفولته وحتى اغتياله في لندن في عام 1987، ويعود بأحداثه إلى الوراء حيث يسترجع المحطات التي مر بها ناجي العلي في حياته.

وذلك بدءًا من نزوحه مع أسرته إلى لبنان، ثم عمله في الكويت، ثم عودته إلى لبنان مجددًا خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، بطولة نور الشريف، وليلى جبر، ومحمود الجندي، وأحمد الزين، وتقلا شمعون، وعلي طحان. من إخراج عاطف الطيب، وتأليف بشير الديك، تم دبلجة الفيلم إلى اللغة الفارسية.

"أصحاب ولا بيزنس"

تدور قصة الفيلم حول كريم نور وطارق السيوفي مذيعان برامج ترفيهية ذائعة الصيت، ويتسابق النجمان للفوز بأحد الإعلانات التي تدر مالًا وفيرًا لحد الصراع.

ووسط هذه الأحداث تندلع الانتفاضة الفلسطينية، ثم يذهب كريم دون رغبة منه للأراضي الفلسطينية، وهناك تتغير نظرته للأمور تمامًا بطولة مصطفي قمر هاني سلامة، نور اللبنانية، عمرو واكد، طارق عبد العزيز إخراج علي إدريس.

فتاة من فلسطين

وكان أول الأفلام التي تناولت القضية الفلسطينة هو فيلم "فتاة من فلسطين"، والذي تم إنتاجه في عام 1948 بعد "حرب النكبة" مباشرة.

يدور الفيلم حول ضابط طيار مصري يستبسل في الدفاع عن الأرض الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، ويحدث ذات غارة جوية أن تسقط طائرته في قرية فلسطينية وتعثر عليه سلمى الفلسطينية مصابًا في قدمه، فتستضيفه في منزلها وتعمل على تطييب جراحه.

ثم نعرف أن منزل سلمى ما هو إلا مركزًا لسلاح الفدائيين، ويعجب الطيار المصري بالفتاة سلمى وشجاعتها حتى يتبادلان الحب بطولة محمود ذو الفقار، سعاد محمد، حسن فايق، زينب صدقي إخراج محمود ذو الفقار.

باب الشمس

يروي الفيلم قصة خليل للمناضل الفلسطيني يونس الراقد في غيبوبته قصة حبه التي جمعته منذ الصبا بابنة قريته بالخليل نهيلة من قبل الاجتياح الاسرائيلي وبعده، وتدور أحداثه عن ذهاب البطل الفلسطيني يونس إلى المقاومة بلبنان، وتظل زوجته في قريتها بالجليل.

ويتسلل يونس من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة "باب الشمس" وتحمل منه ويعود لينضم إلى زملائه في تنظيم المقاومة وذلك خلال فترة الخمسينيات والستينيات.

ويتطرق الفيلم للمعاناة التي طالت الشعب الفلسطيني الذى يعيش داخل مخيمات بطولة ريم تركي، عروة نيريبة، باسل خياط تأليف محمد سويد إخراج يسري نصر الله.

أرض السلام

تدور أحداث العمل حول معارك الفدائيين لتحرير فلسطين، الفدائى المصرى أحمد "عمر الشريف" الذى يذهب إلى الأراضى الفلسطينية للمشاركة فى عملية فدائية ضد جيش الاحتلال.

وتمر أحداث الفيلم حتى يختفى أحمد فدائي مصري، داخل قرية فلسطينية، تتعاون معه سلمى، وهي إحدى فتيات القرية ثم يتعرف على سلمى "فاتن حمامة" التى تتعاون معه وتساعده للقيام بالعملية الفدائية.

الفيلم بطولة: عمر الشريف، فاتن حمامة، توفيق الدقن، عبد السلام النابلسى، عبد الوارث عسر، فاخر فاخر، فايدة كامل، إحسان شريف، صلاح نظمى، سليمان الجندى وحسن حامد، إخراج كمال الشيخ.

الله معنا

تدور أحداث الفيلم حول الضابط عماد للمشاركة في حرب فلسطين بعد أن يودع خطيبته ابنة عمه التاجر الثري، يصاب عماد ويبتر ذراعه، يعود مع عدد من الجرحى والمشوهين.

وهذا يؤدي إلى حركة تذمر بين رجال الجيش وأن هناك رجالًا وراء توريد الأسلحة الفاسدة للجيش منهم والد نادية، يتكون مجموعة من الضابط الأحرار الذين أخذوا على عاتقهم أن ينتقموا لوطنهم، يطلب عماد من نادية البحث في أوراق والدها على دليل يؤيدهم بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي وماجدة ومحمود المليجي، إخراج علي بدرخان.

أرض الأبطال

يدور الفيلم في إطار أجواء حرب فلسطين 1948، يُصدم أحد الشباب عندما يعلم أن والده الثري قرر أن يتزوج الفتاة التي يُغرم بها، فيتطوع في الجيش، ويشترك في الحرب.

وفي مدينة غزة يلتقي بفتاةٍ فلسطينية، ويتحابان ويقرران الزواج، فيقوم الأب بتوريد أسلحة فاسدة إلى الجيش، تكون سببًا في فقدان الابن لبصره في خلال إحدى العمليات بطولة قمر، كوكا، جمال فارس، لولا صدقي إخراج نيازي مصطفي.

الناصر صلاح الدين

تناول الفيلم حقبة انتصار صلاح الدين على ملك القدس، يتم توقيع معاهدة سلام بينهما إلا أن قائد الجيش الصليبي رينو دي شاتيون يقوم بذبح جماعة من الحجاج الذاهبين إلى مكة، يقرر صلاح الدين الانتقام، وبعد هزيمة الصليبيين.

تبدأ فريجينيا بتجميع الجيش للحرب، فتستنجد بالأمير كونراد لمساعدتها، ثم ملك انجلترا “ريتشارد قلب الأسد” ويوافق ريتشارد بشرط أن يكون على رأس الصليبيين ومن هنا تبدأ حملة صليبية جديدة ضد الشرق.

وأثناء أحداث الفيلم أظهر العمل أهمية القدس ومكانتها في قلب العرب منذ فجر التاريخ والصراع عليها، من خلال مشاهد الفنان الكبير الراحل أحمد مظهر فى الفيلم التى لا تزال خالدة إلى الآن، حينما قال: "أورشليم أرض عربية" بطولة أحمد مظهر نادية لطفي صلاح ذو الفقار ليلي طاهر وغيرهم من كبار النجوم تأليف يوسف السباعي إخراج يوسف شاهين .

صعيدي في الجامعة الأمريكية

يدور الفيلم حول خلف الدهشوري الذي قام بتجسيده النجم (محمد هنيدي) طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة ، فحاز على جائزة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه.

وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، ويقع في حب زميلته (عبلة) التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه (سيادة)، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.

وأثناء أحداث الفيلم سلط العمل الضوء على القضية الفلسطينية، وظهر خلال مشهد حرق هنيدي ومجموعة من طلاب الجامعة الأمريكية لعلم إسرائيل تعبيرًا عن رفضهم للكيان الصهيوني.

السفارة في العمارة

تدور أحداث الفيلم حول المهندس (شريف خيري) الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويضطر إلى العودة لمصر بعد غياب عشرين عامًا، ليفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته ويحاول جاهدًا بيع الشقة في البداية، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.

ورغم أنه كوميدي إلا أنه كان يحمل رسالة وهي نظرة المصريين للإسرائيليين وعدم تقبل جيرة السفارة الإسرائيلية ورفع دعوة قضائية لطردهم.

كما ظهر خلال الفيلم موقف مؤثر في نهايته عقب وفاة الطفل الصغير أحد أقارب الزعيم في الفيلم داخل فلسطين على يد الاحتلال الصهيوني مما جعل الأحداث تأخذ منحي آخر منذ هذه الحظة بطولة عادل أمام خالد زكي لطفي لبيب أحمد راتب داليا البحيري ميسرة عزت أبوعوف إخراج عمرو عرفة.

مليحة

تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في (السلوم)، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى (غزة) عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات حيث تناول العمل قصة عائلة نزحت من فلسطين إلى ليبيا، ثم رحلتها للعودة إلى القطاع.

ثم يربط بين ممارسات الاحتلال الإجرامية فى النكبة وبعدها، وحتى العدوان الأخير على غزة بطولة ميرفت أمين محمد دياب وأشرف زكى وأمير المصري، والفلسطينية سيرين خاس، وأنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش من تأليف رشا عزت الجزار ومن إخراج عمرو عرفة.

رأي الناقدة ماجدة موريس

من جانبها؛ قالت الناقدة ماجدة موريس إن السينما المصرية والدراما قدمت القضية الفلسطينية في الخمسينيات بشكل قوي.

وأوضحت "موريس"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة": أن هناك العديد من الأعمال السينمائية تم تناول القضية الفلسطينية بشكل هام وعلي مدار سنوات سابقة تم التراجع عن طرح القضية لأن أصبحت السينما في انتعاشة كبيرة.

وتابعت: وبدأت تهتم بعد ثورة يوليو وأكتوبر 73 بقضايا مصر وما طرأ علي البلاد في هذه المرحلة الزمنية الهامة وإنتاج العديد من الأفلام الوطنية مثل الطريق إلي إيلات فهو كان أول يُقدم عن القوات البحرية بجانب أكثر من عشرة أفلام تناولت معركة مصر.

وتم تناول جزء بسيط في الأفلام عن القضية الفلسطينية ولكن لم يقدم عمل بأكمله عنها وتابعت: تم تقديم مجموعة من الأعمال الفنية عن فلسطين لكن قليلة ولم تكن بالشكل المطلوب وأكدت فالسينما والدراما المصرية لم تمنح القضية الفلسطينية ما تستحقه.

وأشارت إلى ما كان يعوض ذلك هو وجود الأفلام القصيرة في المهرجانات وكان من أروع الأعمال التي تناولت أوضاع فلسطين.