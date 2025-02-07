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الجمعة 07 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كيسي قلب دفاع في تشكيل أهلي جدة ضد الفتح بالدوري السعودي

فرانك كيسي لاعب أهلي
فرانك كيسي لاعب أهلي جدة
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أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، نظيره الفتح على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد فرانك كيسي في قلب دفاع أهلي جدة أمام الفتح، حيث قرر يايسله الاستعانة بلاعب خط الوسط الإيفواري في خط الدفاع لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة.

يحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 35 نقطة، بينما يتذيل الفتح الترتيب وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل أهلي جدة ضد الفتح

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: محمد بكر، فرانك كيسي، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد

خط الوسط: زياد الجهني، جابري فيجا، رياض محرز.

وفي الهجوم: جالينو، إيفان توني، فراس البريكان.

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