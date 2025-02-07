مجلس أساقفة ألمانيا الأرثوذكسي يعقد اجتماعه في بون بمشاركة قيادات كنسية أنطاكية

عُقد صباح اليوم الجمعة اجتماعٌ لمجلس الأساقفة الأرثوذكس في ألمانيا، في كنيسة الثالوث الأقدس التابعة لدار مطرانية الروم الأرثوذكس في مدينة بون، بمشاركة عدد من الأوجهة الكنسية البارزة.

وشارك في الاجتماع المتروبوليت إسحق راعي أبرشية ألمانيا وأوروبا الوسطى التابعة للكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، إلى جانب الاب إلياس أسبر، في إطار تعزيز الحوار المشترك وتنسيق الجهود الرعوية بين الكنائس الأرثوذكسية العاملة في ألمانيا.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعد جزءًا من الفعاليات الدورية للمجلس، لبحث القضايا المشتركة المتعلقة بالحياة الكنسية والرعاية الروحية للجالية الأرثوذكسية المتنامية في ألمانيا، فضلًا عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية المحلية.

واختُتمت الجلسة بتأكيد الحاضرين على أهمية توحيد الرؤى لخدمة المصلحة الروحية للمؤمنين، مع الإشادة بالدور الذي تلعبه مدينة بون كمركز للحوار المسيحي المشرقي في أوروبا.

يُذكر أن مجلس أساقفة ألمانيا الأرثوذكس يُشكل منصةً للتعاون بين الممثليات الكنسية التابعة للبطاركات الأرثوذكسية المختلفة، بهدف تعزيز الوحدة المسيحية وتنظيم الشؤون المشتركة في البلاد